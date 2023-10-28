Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Kutlamaları Büyük Bir Coşkuyla Başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Kutlamaları Büyük Bir Coşkuyla Başladı
Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları coşku içinde başladı. Bugün sabah saat 10.00’da Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleriyle Babasultan Kavşağından bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Kale Meydanı'nda büyük bir coşkuyla son buldu.
Kortej yürüyüşüne, İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe protokolü, yüksek rütbeli askerler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, huzurevi sakinleri ve birçok vatandaş katıldı.
Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyetimizin 100. yılını anmak için 100 metrelik Türk bayrağını taşıdılar, bu etkinlik büyük ilgi gördü.
Kale Meydanı'nda, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından sergilenen koreografi gösterileri ve cumhuriyet marşları, coşku içinde birlikte söylendi.
Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları coşku içinde başladı. Bugün sabah saat 10.00’da Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleriyle Babasultan Kavşağından bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Kale Meydanı'nda büyük bir coşkuyla son buldu.
Kortej yürüyüşüne, İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe protokolü, yüksek rütbeli askerler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, huzurevi sakinleri ve birçok vatandaş katıldı.
Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyetimizin 100. yılını anmak için 100 metrelik Türk bayrağını taşıdılar, bu etkinlik büyük ilgi gördü.
Kale Meydanı'nda, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından sergilenen koreografi gösterileri ve cumhuriyet marşları, coşku içinde birlikte söylendi.
- yıl anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından, 100. Yıl pastası protokol tarafından kesilerek program son buldu.