Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Kutlamaları Büyük Bir Coşkuyla Başladı

yıl anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından, 100. Yıl pastası protokol tarafından kesilerek program son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Kutlamaları Büyük Bir Coşkuyla BaşladıCumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları coşku içinde başladı. Bugün sabah saat 10.00’da Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleriyle Babasultan Kavşağından bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Kale Meydanı'nda büyük bir coşkuyla son buldu.Kortej yürüyüşüne, İlçe Kaymakamı, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı, Belediye Başkanı, İlçe protokolü, yüksek rütbeli askerler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, huzurevi sakinleri ve birçok vatandaş katıldı.öğrencileri, Cumhuriyetimizin 100. yılını anmak için 100 metrelik Türk bayrağını taşıdılar, bu etkinlik büyük ilgi gördü.Kale Meydanı'nda, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından sergilenen koreografi gösterileri ve cumhuriyet marşları, coşku içinde birlikte söylendi.Bu özel günde ilçenizde coşku ve milli birlik duygusu bir araya geldi. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarının daha birçok heyecan verici etkinlikle devam edeceği bekleniyor.