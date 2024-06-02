Isparta'da 2024  Uluslararası Gül Festivali Başladı

Isparta'nın en önemli festivallerinden biri olan Uluslararası Gül Festivali, bu yıl 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında coşkuyla kutlanıyor. Gül sezonunun en hareketli dönemine denk gelen festival, Isparta'nın uluslararası platformlarda tanınmasına önemli katkılar sağlıyor.Binlerce yıllık tarihi, geleneksel halk kültürü ve doğal güzellikleriyle her türlü turizm çeşidini sunan Isparta, son yıllarda yapılan alt yapı çalışmaları ve artan otel kapasiteleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Özellikle Andık Deresi ve Cam Seyir Terası gibi yeni turistik destinasyonlar, ziyaretçi sayısında belirgin bir artışa neden oldu. 2023 yılında, ilimizde konaklayan turist sayısı 491.627 yerli ve 23.876 yabancı olmak üzere toplamda 515.503'e ulaştı.Isparta'nın turizm sektörü, gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalarla ülke genelindeki payını giderek artırıyor. Bu çabaların önemli bir parçası olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı öncülüğünde kurulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, 2021 yılından bu yana ilimizde aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Valimizin başkanlığında, turizme yönelik tanıtım faaliyetleri yürüten 12 paydaştan oluşan bu kurul, Isparta'nın turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.Gül Festivali kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları atölye çalışmaları, Turizm Danışma Bürosu ve Kütüphane etkinlikleri ile festival alanında yer alarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Festivale katılanlar, Isparta'nın zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor.Bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşen Uluslararası Gül Festivali, Isparta'nın turizmdeki yükselen değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.