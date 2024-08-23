Isparta'da 107.000 TL'lik Ponzi Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Gözaltında

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Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran S.D. isimli vatandaş, E-Ticaret görünümlü Ponzi (saadet zinciri) sistemiyle dolandırıldığını belirtti. Şikayetinde, 107.000 TL parasının bu sistem aracılığıyla alındığını ve kendisine daha fazla kazanç vaadinde bulunularak kandırıldığını ifade etti.

Müracaatın ardından harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli E.D. ve Ş.A.'yı tespit etti. Bahse konu ofiste gerçekleştirilen incelemeler sonrası, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Dolandırıcılık girişimlerine karşı halkın dikkatli olması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi önemle vurgulandı.