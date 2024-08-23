Aksu’da Toplu Açılış Töreni Gerçekleştirildi

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Isparta’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle, çeşitli projeler hizmete sunuldu. Törende, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 94 dairelik konutlar, belediye tarafından inşa edilen kapalı pazar yeri, Atatürk Parkı, GES yatırımı ve İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan Zindan Mağarası ile Başpınar Tabiat Parkı arasındaki asfaltlı yolun açılışı yapıldı.

Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Belediye Başkanı Veli Kahraman, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, şehirlerde sunulan imkanların ilçelerde de sağlanmasının devletin temel hedefi olduğunu vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını tüm kademelerde hakim kılmaya çalışıyoruz,” dedi. Vali Baruş, TOKİ konutlarının Aksu’nun yaşanabilirliğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, ilçede yapılacak ikinci etap TOKİ konutlarıyla birlikte konut alanlarının artacağını ve Aksu’nun şehir merkezinden farkı kalmayacağını söyledi.

Törenin ardından, hak sahiplerine TOKİ konutlarının anahtarları teslim edilerek açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar, daireleri gezdikten sonra Aksu Atatürk Parkı ve kapalı pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiler.