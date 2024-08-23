Isparta'da Sahte Para Operasyonu: 37.000 TL Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

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Isparta'da kaçakçılık ve diğer illegal faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, uzun süredir takip edilen ve piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda önemli bir başarı elde edildi.

20 Ağustos 2024 tarihinde yapılan üst aramasında, 100’er TL'lik toplamda 370 adet sahte para (37.000 Türk Lirası) ele geçirildi. Operasyonda suç unsuru olarak tespit edilen sahte paralara el konulurken, A.K. isimli 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.K., mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, suç ve suçludan korumak amacıyla alanda, uygulama noktalarında ve okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yetkililer, değerli Isparta halkına 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür etti. Gelen her türlü talep ve bilginin titizlikle takip edileceği de özellikle belirtildi.