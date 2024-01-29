Isparta32spor, Deplasmanda Denizlispor'u 2-1 Mağlup Ederek 3 Puanı Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta32spor, deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Zorlu mücadelede Isparta32spor, 1-0 geriye düşmesine rağmen Golcüsü Mehmet Küçükdurmuş'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Isparta32spor, 3 puanın sahibi oldu ve önemli bir deplasman zaferi elde etti.