Isparta Belediyesi, 950 Metrelik Zipline Tesisiyle Adrenalin Severlere Heyecanlı Anlar Sunuyor



Bu metin, Isparta Belediyesi'nin adrenalin tutkunları için inşa ettiği 950 metre uzunluğundaki çift hat zipline tesisi açılışı hakkındadır. İşte metindeki ana noktalar:

Açılış ve Deneyim: Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve diğer katılımcılar, Kirazlıtepe Zipline Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan ve eşi, zipline deneyimini yaşayarak aktivitenin keyfini çıkardılar. Projenin Önemi ve Katkıları: AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Isparta'ya değer katacak bir projenin daha açılışının yapıldığını belirterek, Başkan Başdeğirmen'in şehre kazandırdığı projeleri takdir etti. Başkanın Açıklamaları: Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikleri günden bu yana şehre birçok proje kazandırdıklarını ve yeni projelerin açılışlarının devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, zipline tesisinin adrenalin tutkunları için önemli bir spor dalı olduğunu vurguladı. Diğer Projeler: Başkan, Isparta'ya kazandıracakları yeni projeler arasında yeni bir seyir terası olduğunu ve Çünür Tepesi'nde 255 bin metrekarelik bir alanın kullanımını içeren projeleri müjdeledi. Zipline Deneyimi: Başkan ve eşi ile birlikte diğer katılımcılar da zipline deneyimini yaşayarak etkinliği değerlendirdiler. Deneyimi yaşayanlar, heyecan verici olduğunu ve şehir için önemli bir turistik aktivite olduğunu belirttiler. Katılımcıların Görüşleri: Vatandaşlar, belediye başkanlarına teşekkür ederek, şehirlerine kazandırılan zipline tesisi için memnuniyetlerini dile getirdiler. Aynı zamanda, projenin şehirlerine turistik açıdan değer kattığını ifade ettiler.

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