Isparta Zirvespor, U-14 Futbol Ligi'nde Şampiyonluk Kupasını Aldı



Isparta U-14 Futbol Ligi Play Off grubu son maçında Zaferspor'u 5-1 mağlup eden Isparta Zirvespor, şampiyonluk kupasını Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den aldı. Milli Egemenlik Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada gösterdikleri üstün performansla lider olarak tamamlayan Isparta Zirvespor, sezonu zirvede tamamladı.

Ligin son maçı öncesinde futbolcular, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i maça davet eden özel bir video çekti. Başkan Başdeğirmen, daveti geri çevirmedi ve şampiyonluk maçında takımı yalnız bırakmadı.

Maç sonunda Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen, Isparta Zirvespor oyuncularına şampiyonluk kupasını ve madalyalarını takdim etti. Ayrıca, sporculara özel olarak Ispartaspor forması hediye edildi. Tören, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir, ASKF Başkanı Nurettin Akgül, Futbol İl Temsilcisi Ali Durmuş'un da katılımıyla gerçekleşti.

Isparta Zirvespor'un oyuncuları, şampiyonluklarına katkı sağlayan Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, gelecek turnuvalarda Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye hazır olduklarını belirttiler. Teknik Direktör Erol Yedibela ise oyuncularının başarı için emek harcadıklarını ve belediye başkanı ile valinin maça gelmesinin kendilerini onurlandırdığını ifade etti.