Isparta Belediyesi, Macera Tutkunları İçin Kirazlıtepe'de 950 Metre Uzunluğundaki Zipline Tesisi Açıyor

Isparta Belediyesi, şehirde farklı aktivite arayanlar ve macera tutkunları için Kirazlıtepe'ye 950 metre uzunluğundaki zipline tesisi kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yeni hizmetin açılışını 27 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de gerçekleştireceklerini ve tüm vatandaşları bu heyecan dolu deneyime davet etti.Başkan Başdeğirmen, göreve geldikten sonra şehre bir cazibe merkezi kazandırmak amacıyla Kirazlıdere'ye yükseklikten 25 metre yükseklikte 300 metrekarelik cam alanına sahip seyir terası eklemişti. Şimdi ise Kirazlıtepe restoranının ön bölümüne zipline tesisi kurularak macera severlere yeni bir alternatif sunuluyor.Zipline, Kirazlıtepe'den başlayarak çift hat olarak Gökçay bölgesinde bulunan Tarih Konağı bölgesine kadar devam ediyor ve 950 metre uzunluğa sahip. Aynı anda iki kişinin kullanabileceği zipline, 65 kilometre hıza kadar çıkabilme özelliği ile adrenalin tutkunlarına heyecan verici bir iniş deneyimi sunacak.Kirazlıtepe Zipline, 27 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'da hizmete açılacak. Başkan Başdeğirmen, şehirde farklı aktivite arayanları bu heyecan dolu macera için açılışa davet etti.