ISPARTA ​YENİ OSB İÇİN SOMUT ADIM ATILIYOR

YENİ OSB İÇİN SOMUT ADIM ATILIYOR

Ak Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun’un Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’e yaptığı ziyarette kentin önemli konuları ele alındı. Teknik çalışmaları yapılan yeni organize sanayi bölgesine ilişkin Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulacak.

Ak Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun; Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Dede ve Şakir Uygun ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede; uçak sefer saatlerinin yeniden revize edilmesi ve alternatif uçuş ağının oluşturulması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Isparta’nın uzun yıllardır beklediği yeni Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için somut adım atılarak Bakanlık nezdinde çalışmalar yapılması planlandı. Ayrıca Serbest Bölgenin ilimize kazandırılması, Gümrük Müdürlüğü, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ile yeni çevre yoluna ilişkin talep ve öneriler ele alındı.

Ziyaret karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

