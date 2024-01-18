Isparta Yalvaç'ta Güneş Panelleri ve İnvertör Cihazları Çalındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde bulunan kayısı bahçelerinden (9) adet Güneş Paneli ve (4) adet İnvertör Cihazı'nın çalınması olayıyla ilgili şüpheli M.Ç., Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla Senirkent ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik aralıksız çalışmalarını sürdürürken, çalınan malzemelerin bulunarak şüphelinin yakalanmasıyla ilgili başarılı bir operasyon düzenlendi.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.