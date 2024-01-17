Isparta'da Korkunç Kaza: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde, saat 23.15 sularında meydana gelen korkunç bir trafik kazası.Olay yerine hemen ulaşan acil servis ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale etmeye başladı. Ancak sürücünün vefat ettiği öğrenildi.Kaza saat 23.15 sıralarında İstanbul Caddesi yolu (Ekonomi Kampüsü önü) üzerinde meydana geldi. Yasin Yavuz'un kullandığı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Atakan Çoban hayatını kaybetti.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.