ISPARTA VE BURDUR İÇİ SICAK HAVA UYARISI



METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(HAVA SICAKLIKLARI İÇ KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 6

DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK)



Başlama Zamanı : 26.08.2021 10:00 TSİ Bitiş Zamanı :31.08.2021 19:00 TSİ



Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren bölgemizin iç kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Isparta’da 34-35 , Burdur’da ise 35-37 °C arasında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ







