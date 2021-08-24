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ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021

ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021
ISPARTA
G.Tarihi: 24.08.2021 18:18
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ISPARTA'DA ZAFER BAYRAMI'NDA NE GİBİ ETKİNLİKLER YAPILACAK? 2021

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyonları ve etkinlikleri Isparta Valiliği açıkladı.


ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
 (30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ)
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
 
09.50 : 10.00 :15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma
Çelenklerin Sunulması
Valilik
Garnizon Komutanlığı
Belediye Başkanlığı
10.10 :Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.15 :Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi
 
TEBRİKAT TÖRENİ
10.15-10.30 :Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı İle
Birlikte
Yer: Valilik
 
TÖREN GEÇİŞİ 
10.30 :Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Alanına Teşrifleri
10.30-10.40 :Vali Tarafından, Beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Olduğu Halde Törene Katılanların ve Halkın Bayramının Kutlanması
10.50 :Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.55-11.05 :Şiirlerin Okunması
11.05-11.10 :Zafer Bayramı Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması
11.10-11.20 :Folklor Gösterileri
11.20-11.30 :Şiirlerin Okunması
11.30-11.40 :Ödül Töreni
11.40 :Tören Geçişi


Zafer Bayramı Kutlama Törenlerine
katılımlarınızı dilerim.
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
 
 
ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
(30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ)

12.20           :     Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim
Tilaveti ve Duaların Okunması Yer: Şehitlik / Karaağaç Mah. - ISPARTA

DİĞER ETKİNLİKLER
  1. :     Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp
Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını Ziyaret ve Misafirlere İkram Verilmesi
Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31 - ISPARTA
  1. :     Çocuklarımız ve Ailelerine Yönelik Çeşitli Etkinlikler
Yer: Kirazlıdere - ISPARTA
  1. :     Mehteran Eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü ve Mehteran
Gösterisi
Güzergâh: Belediye Önü - Mimar Sinan Cad.- Kaymakkapı -15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

İCRA EDİLECEK TÖREN FAALİYETLERİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ:
  1. Çelenk Sunma Töreni saat 10.00’da; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı Çelenklerinin Protokol sırasına göre Anıta konulması, Saygı Duruşuna müteakiben İstiklal Marşı’nın söylenerek Bayrakların göndere çekilmesi şeklinde icra edilecektir.
  2. Törene; Protokole dâhil zevat ile resmi ve özel kuruluş temsilcileri ve halk katılacaktır.
  3. Törene katılanlar, saat 09.50’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendilerine gösterilen bölümlerde yerlerini almış olacaklardır.
  4. Çelenkler konulduktan sonra Saygı Duruşunu müteakiben İstiklal Marşımız söylenirken, Merkez Komutanlığından görevlendirilecek askerler tarafından Bayraklar göndere çekilecektir.
TEBRİKAT TÖRENİ:
Atatürk Anıtı’ndaki Çelenk Sunma Törenine müteakip saat 10:15’de Sayın Vali beraberinde, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde tebrikatı; Ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre kabul edecektir.

TÖREN GEÇİŞİ:
  1. Tebrikatı müteakip icra edilecek Resmi Tören Geçiş Programı saat 10.30’da başlayacaktır.
  2. Törene katılacak olan gruplar en geç 10.25’da kendilerine gösterilen düzende yerlerini almış olacaktır.
  3. Vali; beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde Törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacaktır.
  4. Saygı Duruşunda bulunularak akabinde İstiklal Marşımız okunacaktır.
  5. Bir kız ve bir erkek öğrenci tarafından şiirler okunacaktır.
  6. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Garnizon Komutanlığı tarafından belirlenecek bir subay tarafından yapılacaktır.
  7. Folklor gösterileri sunulacaktır.
  8. Bir erkek ver bir kız öğrenci tarafından şiirler okunacaktır.
  9. Ödül Töreni gerçekleştirilecektir.
  10. Tören geçişi; Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından Şeref Tribününden selamlanacaktır.
  11. Tören yöneticisinin komutuyla Tören Geçişi aşağıdaki sıraya göre icra edilecektir.
  1. Mehteran
  2. Bayraklar
  3. Sancak Subayları ve Sancaklar
  4. Tören Birliği
  5. Askeri Birlikler
  6. Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı
  7. Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı
  8. Askeri Motorize Birlikler
  9. İl Jandarma Komutanlığı Araç Konvoyu
  10. İl Emniyet Müdürlüğü Araç Konvoyu
  11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Araçlar
  1. Belediye Başkanlığı
  2. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
  3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  4. Orman Bölge Müdürlüğü
  5. İl Sağlık Müdürlüğü (Ambulans)
  1. Meslek Odalarına Ait Araçlar
  2. Isparta Davraz Off Road Kulübü Araçları
GENEL ESASLAR
  1. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.
  2. 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Törenlerin yapılacağı alanlara ve uygun yerlere Zafer Bayramı ile ilgili dövizler asılacaktır.
  3. Zafer Bayramı’nın Genel Provası 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.
  4. Bayram süresince tüm resmi ve özel kuruluşlar Atatürk Posteri ve Bayraklarla donatılacak, ayrıca imkânlar ölçüsünde Zafer Bayramının anlamına uygun bir şekilde gerekli süsleme yapılacak, gece de ışıklarla aydınlatılacaktır.
  5. Zafer Bayramı Kutlamalarında karşılaşılacak hava muhalefeti durumunda; 05.05.2012 Tarih ve 28283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 2. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem tesis edilir.
  6. Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
Bu program; Sayın Vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.
İL KUTLAMA KOMİTESİ
 
TEBRİKAT GİRİŞİ SIRASI
  1. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ
  2. CUMHURİYET BAŞSAVCISI, ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANI, İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI
  3. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ
  4. BARO BAŞKANI
  5. VALİ YARDIMCILARI
  6. İL GENEL KOLLUĞUNUN EN ÜST AMİRLERİ (İL JANDARMA KOMUTANI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ)
  7. İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI
  8. MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESİ MENSUPLARI
  9. TÜRKİYE HARP MALÜLÜ VE GAZİ ŞEHİT VE DUL YETİMLERİ DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESİ MENSUPLARI
  10. REKTÖR YARDIMCILARI, FAKÜLTE DEKANLARI, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ
  11. GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN ÜST YÖNETİCİLERİ
  12. SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI
  13. HAKİMLER, SAVCILAR
  14. İKTİDAR PARTİSİ, ANA MUHALEFET PARTİSİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GRUBU BULUNAN DİĞER PARTİLERİN İL BAŞKANLARI
  15. DEKAN YARDIMCILARI, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI
  16. ADALET BAKANLIĞI MENSUPLARI
  17. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MENSUPLARI
  18. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MENSUPLARI
  19. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MENSUPLAR
  20. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
  21. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MENSUPLARI
TEBRİKAT GİRİŞİ SIRASI
  1. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MENSUPLARI
  2. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MENSUPLARI
  3. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
  4. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MENSUPLARI
  5. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MENSUPLARI
  6. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MENSUPLARI
  7. SAĞLIK BAKANLIĞI MENSUPLARI
  8. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
  9. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MENSUPLARI
  10. TİCARET BAKANLIĞI MENSUPLARI
  11. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MENSUPLARI
  12. İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİ
  13. KAMU BANKA MÜDÜRLERİ, KİT VE TRT ÜST YÖNETİCİLERİ
  14. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİLERİN İL BAŞKANLARI
  15. İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ
  16. MESLEKİ KURULUŞLAR VE BASIN KURULUŞUNUN TEMSİLCİLERİ
  17. ÖZEL BANKA MÜDÜRLERİ
  18. KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK BAŞKANLARI
  19. BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF BAŞKANLARI
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