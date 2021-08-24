ISPARTA'DA ZAFER BAYRAMI'NDA NE GİBİ ETKİNLİKLER YAPILACAK? 2021



Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyonları ve etkinlikleri Isparta Valiliği açıkladı.





ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

(30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ)

ÇELENK SUNMA TÖRENİ



09.50 : 10.00 : 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma

Çelenklerin Sunulması

Valilik

Garnizon Komutanlığı

Belediye Başkanlığı

10.10 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10.15 : Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi



TEBRİKAT TÖRENİ

10.15-10.30 : Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı İle

Birlikte

Yer: Valilik



TÖREN GEÇİŞİ

10.30 : Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Alanına Teşrifleri

10.30-10.40 : Vali Tarafından, Beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Olduğu Halde Törene Katılanların ve Halkın Bayramının Kutlanması

10.50 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10.55-11.05 : Şiirlerin Okunması

11.05-11.10 : Zafer Bayramı Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması

11.10-11.20 : Folklor Gösterileri

11.20-11.30 : Şiirlerin Okunması

11.30-11.40 : Ödül Töreni

11.40 : Tören Geçişi