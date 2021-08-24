ISPARTA'DA ZAFER BAYRAMI'NDA NE GİBİ ETKİNLİKLER YAPILACAK? 2021
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyonları ve etkinlikleri Isparta Valiliği açıkladı.
ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyonları ve etkinlikleri Isparta Valiliği açıkladı.
ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
(30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ)
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
09.50 : 10.00 :15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma
Çelenklerin Sunulması
Valilik
Garnizon Komutanlığı
Belediye Başkanlığı
10.10 :Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.15 :Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi
TEBRİKAT TÖRENİ
10.15-10.30 :Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı İle
Birlikte
Yer: Valilik
TÖREN GEÇİŞİ
10.30 :Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Alanına Teşrifleri
10.30-10.40 :Vali Tarafından, Beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Olduğu Halde Törene Katılanların ve Halkın Bayramının Kutlanması
10.50 :Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.55-11.05 :Şiirlerin Okunması
11.05-11.10 :Zafer Bayramı Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması
11.10-11.20 :Folklor Gösterileri
11.20-11.30 :Şiirlerin Okunması
11.30-11.40 :Ödül Töreni
11.40 :Tören Geçişi
Zafer Bayramı Kutlama Törenlerine
katılımlarınızı dilerim.
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
(30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ)
12.20 : Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim
Tilaveti ve Duaların Okunması Yer: Şehitlik / Karaağaç Mah. - ISPARTA
DİĞER ETKİNLİKLER
- : Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp
Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31 - ISPARTA
- : Çocuklarımız ve Ailelerine Yönelik Çeşitli Etkinlikler
- : Mehteran Eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü ve Mehteran
Güzergâh: Belediye Önü - Mimar Sinan Cad.- Kaymakkapı -15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
İCRA EDİLECEK TÖREN FAALİYETLERİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ:
- Çelenk Sunma Töreni saat 10.00’da; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı Çelenklerinin Protokol sırasına göre Anıta konulması, Saygı Duruşuna müteakiben İstiklal Marşı’nın söylenerek Bayrakların göndere çekilmesi şeklinde icra edilecektir.
- Törene; Protokole dâhil zevat ile resmi ve özel kuruluş temsilcileri ve halk katılacaktır.
- Törene katılanlar, saat 09.50’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendilerine gösterilen bölümlerde yerlerini almış olacaklardır.
- Çelenkler konulduktan sonra Saygı Duruşunu müteakiben İstiklal Marşımız söylenirken, Merkez Komutanlığından görevlendirilecek askerler tarafından Bayraklar göndere çekilecektir.
Atatürk Anıtı’ndaki Çelenk Sunma Törenine müteakip saat 10:15’de Sayın Vali beraberinde, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde tebrikatı; Ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre kabul edecektir.
TÖREN GEÇİŞİ:
- Tebrikatı müteakip icra edilecek Resmi Tören Geçiş Programı saat 10.30’da başlayacaktır.
- Törene katılacak olan gruplar en geç 10.25’da kendilerine gösterilen düzende yerlerini almış olacaktır.
- Vali; beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde Törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacaktır.
- Saygı Duruşunda bulunularak akabinde İstiklal Marşımız okunacaktır.
- Bir kız ve bir erkek öğrenci tarafından şiirler okunacaktır.
- Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Garnizon Komutanlığı tarafından belirlenecek bir subay tarafından yapılacaktır.
- Folklor gösterileri sunulacaktır.
- Bir erkek ver bir kız öğrenci tarafından şiirler okunacaktır.
- Ödül Töreni gerçekleştirilecektir.
- Tören geçişi; Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından Şeref Tribününden selamlanacaktır.
- Tören yöneticisinin komutuyla Tören Geçişi aşağıdaki sıraya göre icra edilecektir.
- Mehteran
- Bayraklar
- Sancak Subayları ve Sancaklar
- Tören Birliği
- Askeri Birlikler
- Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı
- Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı
- Askeri Motorize Birlikler
- İl Jandarma Komutanlığı Araç Konvoyu
- İl Emniyet Müdürlüğü Araç Konvoyu
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Araçlar
- Belediye Başkanlığı
- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
- Orman Bölge Müdürlüğü
- İl Sağlık Müdürlüğü (Ambulans)
- Meslek Odalarına Ait Araçlar
- Isparta Davraz Off Road Kulübü Araçları
- Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.
- 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Törenlerin yapılacağı alanlara ve uygun yerlere Zafer Bayramı ile ilgili dövizler asılacaktır.
- Zafer Bayramı’nın Genel Provası 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.
- Bayram süresince tüm resmi ve özel kuruluşlar Atatürk Posteri ve Bayraklarla donatılacak, ayrıca imkânlar ölçüsünde Zafer Bayramının anlamına uygun bir şekilde gerekli süsleme yapılacak, gece de ışıklarla aydınlatılacaktır.
- Zafer Bayramı Kutlamalarında karşılaşılacak hava muhalefeti durumunda; 05.05.2012 Tarih ve 28283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 2. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem tesis edilir.
- Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
İL KUTLAMA KOMİTESİ
TEBRİKAT GİRİŞİ SIRASI
- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ
- CUMHURİYET BAŞSAVCISI, ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANI, İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI
- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ
- BARO BAŞKANI
- VALİ YARDIMCILARI
- İL GENEL KOLLUĞUNUN EN ÜST AMİRLERİ (İL JANDARMA KOMUTANI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ)
- İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI
- MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESİ MENSUPLARI
- TÜRKİYE HARP MALÜLÜ VE GAZİ ŞEHİT VE DUL YETİMLERİ DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESİ MENSUPLARI
- REKTÖR YARDIMCILARI, FAKÜLTE DEKANLARI, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ
- GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN ÜST YÖNETİCİLERİ
- SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI
- HAKİMLER, SAVCILAR
- İKTİDAR PARTİSİ, ANA MUHALEFET PARTİSİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GRUBU BULUNAN DİĞER PARTİLERİN İL BAŞKANLARI
- DEKAN YARDIMCILARI, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI
- ADALET BAKANLIĞI MENSUPLARI
- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MENSUPLARI
- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MENSUPLARI
- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MENSUPLAR
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MENSUPLARI
- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MENSUPLARI
- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MENSUPLARI
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MENSUPLARI
- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MENSUPLARI
- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MENSUPLARI
- SAĞLIK BAKANLIĞI MENSUPLARI
- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MENSUPLARI
- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MENSUPLARI
- TİCARET BAKANLIĞI MENSUPLARI
- ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MENSUPLARI
- İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİ
- KAMU BANKA MÜDÜRLERİ, KİT VE TRT ÜST YÖNETİCİLERİ
- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİLERİN İL BAŞKANLARI
- İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ
- MESLEKİ KURULUŞLAR VE BASIN KURULUŞUNUN TEMSİLCİLERİ
- ÖZEL BANKA MÜDÜRLERİ
- KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK BAŞKANLARI
- BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF BAŞKANLARI