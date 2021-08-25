Tanımlanamayan mutasyon

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, koronavirüs vakalarında İzmir ile Türkiye'deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir'de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20'lerde iken son günlerde yüzde 40'lara kadar yükseldiğini kaydetti.



Erdoğan’dan uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4'üncü Genel Kurulu'na videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman'a yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor" dedi.



Soylu’dan göç açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afgan göç dalgasına ilişkin "Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik" ifadelerini kullandı.



Bangladeş’ten Türkiye vurgusu

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, savunma sanayi alanındaki alımların tamamını Türkiye’den yapmak istediklerini belirterek, iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Ödemeler bu hafta

Bakan Pakdemirli: "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.



Filenin Sultanları’ndan tarihi zafer

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.



Premier Lig'den milli takım kararı

Premier League kulüpleri, İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli takımlarına oyuncu göndermeme kararı aldı. Buna göre listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

