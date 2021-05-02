Vali Seymenoğlu Fırınları Denetledi

29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan “Tam Kapanma Dönemi” nin Isparta’da sorunsuz bir şekilde tamamlanması için denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor. Vatandaşların en temel ihtiyaçlarından ekmeği üreten fırınlar da bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu tarafından denetlendi.Vali Seymenoğlu alan denetimleri kapsamında Sav Kasabası, Atabey İlçesi ve İslamköy’de faaliyet gösteren fırınlara bir dizi denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde fırın sahiplerinden, çalışanlarından ve alışveriş için fırınlara gelen vatandaşlardan belirlenen kurallara tavizsiz bir şekilde uymalarını isteyen Vali Seymenoğlu kurallara uyarak pandemiyle mücadeleye verdikleri destekten dolayı da herkese teşekkür etti.