Milyonlar bu zammı bekliyordu! Emekliye 2.200 TL

Yaklaşık 13 milyon emekliye ve vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bu yıl ödenecek emekli ikramiyeleri zamlı olacak. Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenecek. Böylece emekliler iki bayramda 2.200 TL ikramiye almış olacaklar.