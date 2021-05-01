Vali Seymenoğlu Alanda Yürütülen Denetim Faaliyetlerine Katıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürürlüğe giren 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla Polis, Jandarma ve Isparta Valiliği Denetim Ekipleri de kontrollerine aralıksız devam ediyor.İl genelinde yürütülen denetim faaliyetlerine Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak Polis ve Jandarma kontrol noktalarındaki denetimlere eşlik etti. Sav Kasabası Polis Denetim Noktası, Isparta-Konya Karayolu Jandarma Kontrol Noktası ve Atabey ilçe merkezindeki Polis denetimlerine nezaret eden Vali Seymenoğlu, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların belgelerini kontrol ederek vatandaşlardan belirlenen kurallara titizlikle uymalarını istedi.Kolluk Kuvvetlerinin Kontrol noktalarını da denetleyen Vali Seymenoğlu görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.