​Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Ülkemizde yerel yönetimin ilk halkası olarak 1829 yılında kurulan ve bugün de yönetim sistemimiz içerisinde mevcudiyetini devam ettiren muhtarlık müessesesine verilen öneme binaen 19 Ekim tarihi 2015 yılından itibaren “Muhtarlar Günü” olarak ilan edilmiştir.Muhtarlarımız vatandaşlarımızın özgür iradesiyle seçilen kimseler olarak bir taraftan halkın taleplerine cevap verebilmek için görev yaparken diğer taraftan kamu yönetimi zincirinin önemli bir halkası olarak devletimizin kendilerine tevdi ettiği vazifeleri de yerine getirmektedirler.Sorumlu oldukları hizmet alanlarında vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların gerek yerinde çözümü gerekse bu sorunların yetkili makamlara iletilmesinde eşsiz rolü olan muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin etkin olarak sunulmasına ve insanımızın yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağlamaktadır. Devlet ve yerel yönetim kurumları ile vatandaş arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasında bu katkının önemi yadsınamaz.Ülkemizde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla son dönemlerde yapılan yasal düzenlemeler kapsamında muhtarlık kurumunun güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmış ve muhtarlarımızın sahip olduğu imkân ve haklarda önemli iyileşmeler sağlanmıştır.Kendilerine sağlanan bu imkânlar sayesinde muhtarlarımızın, kamu hizmetlerinin köylerimizde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yerine getirilmesinde üstlendikleri rolün artacağına inanıyorum.Bu gün vesilesiyle, köylerimiz ve mahallelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, vazifelerinde üstün başarılar diliyorum.