Isparta Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Hap Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Yapılan son operasyonda, Antalya ilinden Isparta iline uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi.17 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, iki şüpheli araçlarıyla Burdur-Isparta kara yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada gizlenmiş şekilde toplam (3.258) adet uyuşturucu hap ve (11) gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu başarılı operasyonla (2) şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürerek, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama görevine devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.