Isparta Emniyetinden Bilgi Notu: Soruşturma Devam Ediyor

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN DUYURUSU





Isparta Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sosyal Medya üzerinden Belediye ve Belediye Personeli hakkında asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli H.E.A ve R.D isimli şahısların ikametlerinde ve Belediye çalışma odalarında 18.10.2023 tarihi sabah saatlerinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapılarak bir takım dijital materyale el konulmuştur.

Bahse konu olay ile ilgili şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma işlemleri devam etmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 18.10.2023



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ