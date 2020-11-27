İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koaıma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kumlunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğmltusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesi, olumsuz etkilenmenin en az seviyeye indirilmesi, enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kumlu tavsiyelerine uygun şekilde alman tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe ulaşılması, ülke olarak içinden geçtiğimiz sürecin hassasiyeti ve önemi, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin devamlılığı ve kalitesi için İlimiz genelinde geçerli olmak üzere;1- a) Milli Eğitim Bakanlığının resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi karan gereği okulların kapalı olması nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli, kadrolu işçi ve TYP (Toplum Yaranna Programlar) kapsamında çalışan diğer personellerin gönüllülük esasına göre ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak fılyasyon ve saha çalışmalarında sağlık personellerine yardımcı olmak üzere Valilik ile Kaymakamlıklar tarafından İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilmesine,b) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması durumunda ilgili personel görevlendirmelerinin sonlandırılmasına,c) Konu ile ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygulamalarda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, zaman, yer ve sayının Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmesine,2- Kayıtlı bulunduğu oda nedeniyle market ruhsatı almakla birlikte fiilen bakkal durumunda olan, depolama alanı hariç olmak üzere toplam 100 metrekarenin altındaki yerlerin uygulamada bakkal (alkol satışı yapılan yerler hariç) olarak kabul edilmesi ve çalışma saati kısıtlamasına tabi tutulmamalarına,Yukarıda alman kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Alman bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 27.11.2020