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Altın fiyatları bir anda çakıldı...Dengeler değişti!

Altın fiyatları bir anda çakıldı...Dengeler değişti!
ISPARTA
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Dengeler değişti! Altın fiyatları bir anda çakıldı
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Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde salgında ikinci dalga yaşanıyor. Vaka ve can kaybında artış olmasına karşın aşıya dair üst üste gelen olumlu haberlerle piyasalardaki pozitif görünüm de korundu ve altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

Hafta başında ralli yapan küresel endeksler, haftanın devamında yatay seyir izlerken dolar, yen ve frank gibi güvenli liman para birimleri ise zayıfladı. Altın ise bu hafta son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ve haftalık bazda düşüşünü 3. haftaya taşıdı.

ABD Başkanlık seçimleri haftasında 1.965$ seviyesine çıkan kıymetli metal, aşının %90 üzerinde etki sağladığını açıklayan haber akışı ile bir günde olarak 1.850$ seviyesine geriledi. 

Bu seviyeden gelen alımlar ise 1.900$ seviyesini aşamadı. Bu hafta ise alton fonlarından çıkışın artması ile fiyat 1.800$ seviyesine gerileyerek 17 Temmuz sonrası dip seviyeyi gördü.

Kısa vadede yaşan düşüşte orta vadeli bir devamlılık için 1.766$ - 1.750$ aralığı önemli destek olarak izlenirken 1.800$ tabanının korunması durumunda ise toparlanma görülmesi bekleniyor. 

Teknik seviyelerin yanında fiyatı etkileyen gelişmelerde ABD teşvik paketi, ECB’nin varlık alımlarını artırması ve ekonomik verilerin de etkili olması bekleniyor.


Yurt içinde ise yönetimin sıkı duruş sergilemesi ile gerileyen USD/TRY bu hafta başında 8,04 seviyesine yükseldi. Ardından 7,80’li seviyelere geriledi ve onstaki düşüşle beraber gram altın bu hafta 451 TL’ye geriledi. 

Geçen hafta da bu seviyelere gerileyen fiyatta 450 TL desteğinin kırılması durumunda 430 TL en yakın destek olarak izleniyor. Özellikle onstaki hareketin etkisinin fazla olması nedeniyle kıymetli metaldeki değişim yakından izleniyor. 478 TL ise ilk önemli direnç olarak görülüyor.
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