BURDUR YEŞİLOVA'DA DEPREM!

SON DAKİKA: BURDUR'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bugün saat 08:28'de, merkez üssü Yeşilova olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 13,23 kilometre olarak tespit edildi.

Şiddetli sarsıntı sonrasında yetkililer, bölge halkını tedbirli olmaya ve güvenli alanlara yönelmeye çağırıyor. Şu ana kadar can kaybı veya maddi hasarla ilgili herhangi bir bilgi alınmazken, depremin etkilerinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda deprem Isparta'dan da hissedildi...

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.