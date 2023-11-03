Isparta Valiliği'nden Açıklama...

BASIN DUYURUSU



Bazı görsel basın organlarında yer alan “Çok Sayıda Öğrenci Doğalgazdan Zehirlendi” haberiyle ilgili olarak yapılan araştırmada, TOKİ Akkent Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binasının 3. katında öğrenim gören 10 öğrenci bodrum katında brülörden kaynaklanan gaz kokusunu almaları dolayısıyla kendilerini kötü hissetmeleri nedeniyle hastaneye sevk edilmişlerdir. Yapılan tetkik ve gözlemler neticesinde öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görülerek tamamı hastaneden taburcu edilmiştir. Bahse konu brülör arızasına Toros Gaz yetkililerince müdahale edilmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır. Konu ile ilgili olarak idari inceleme başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.