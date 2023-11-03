Başkan Tural ve Oda Başkanlarından Tekeli'ye Hayırlı Olsun Ziyareti



Isparta - Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, bir grup oda başkanıyla birlikte, İyi Parti İl Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Tekeli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, işbirliği ve dayanışma mesajlarıyla geçti.

İyi Parti İl Başkanı Tekeli: "Isparta İçin İşbirliğine Hazırız"

İyi Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli, Isparta'da faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarıyla Isparta için ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapılacak her işte işbirliğine hazırız. Bu noktada bu nazik ziyaretlerinden dolayı Ahmet Başkanımıza ve oda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Tural: "Yeni Görevinizde Başarılar Dileriz"

İyi Parti İl Başkanı Tekeli ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ise, "Şahsınızda tüm yönetiminize de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Ziyarette ilimiz gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduk. Misafirperverliği dolayısıyla kendilerine teşekkür eder, yeni görevinizde başarılar dilerim. İnşallah ilimize, hep birlikte güzel hizmetler sağlarız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iyi dileklerin ve işbirliği temennilerinin ardından sona erdi.