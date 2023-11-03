Tezcan Müzik: Ses, Işık, Müzik Sistemleri ve Enstrümanlar



Isparta - Müzikseverler ve profesyoneller için Isparta'da bir müzik ve ekipman cenneti olan Tezcan Müzik, dünyanın en iyi ses sistemleri markalarını ve enstrümanları uygun fiyatlarla sunuyor.

Ses, Işık ve Müzik Sistemleri

Tezcan Müzik, ses, ışık ve müzik sistemleri konusunda geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Başlangıç seviyesinden profesyonel modellere kadar çeşitli ses sistemleri markalarını bulabileceğiniz Tezcan Müzik, uygun fiyat garantisi ile hizmet vermektedir. Ayrıca, amfi ses sistemi enstrümanları ve gelişmiş kontrollu (dmx) robot ışık sistemleri gibi ürünler de burada mevcuttur.

Enstrümanlar ve Klavyeler

Tezcan Müzik, Yamaha'nın Akdeniz Bölge bayisi olmanın yanı sıra Korg ve Roland gibi prestijli markaların temsilciliğini de yapmaktadır. Yüzlerce enstrüman, enstrüman mikrofonları, vokal mikrofonları ve bunlarla ilgili yedek parça ürünleri, Isparta ve Türkiye genelinde müzikseverlere sunulmaktadır. Piyano, klavye, gitar, keman, nefesli ve yaylı çalgılar gibi birçok enstrüman markası Tezcan Müzik'te bulunmaktadır. Ayrıca, uygun ödeme seçenekleri ile müşterilere avantajlar sunulmaktadır.

Enstrüman Çalma Kursları

Tezcan Müzik, uzman öğretmenler tarafından verilen enstrüman çalma kurslarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bu kurslar, müziğe yeni başlayanlardan deneyimli müzisyenlere kadar her seviyede katılımcıya hitap etmektedir.

Tezcan Müzik, Yamaha Akdeniz Bölge Bayisi olarak ses, ışık, müzik sistemleri ve enstrümanlar konusunda kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Sanayi 154 Cadde NO:39 (Yurtiçi Kargo Altı)

Telefon: 0533 546 65 01