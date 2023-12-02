Isparta Valiliği Kış Mevsimi Trafik ve Afet Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Isparta Valiliği, kış mevsimine girişle birlikte Vali Aydın Baruş başkanlığında Kış Mevsimi Trafik ve Afet Tedbirleri Koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda, kış şartlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Toplantıya Vali Baruş'un yanı sıra tüm ilçe kaymakamları, ilgili kamu kurumu müdürleri ve belediye ile meslek odası temsilcileri katıldı. Vali Baruş, yaptığı konuşmada, kış mevsiminde ve olağanüstü koşullarda vatandaşların hayatının sekteye uğramaması için yapılması gerekenleri toplantıda değerlendireceklerini belirtti.

Vali Baruş, "Bugün 1 Aralık itibariyle kış mevsimine adım atmış bulunuyoruz. Hava her ne kadar müsait olsa da önümüzdeki günlerde bizleri zorlu hava koşulları bekliyor. Gerek yoğun kar yağışı gerek yollarda buzlanma gerekse olağanüstü durumlarda olabilecek çığ, heyelan gibi tehlikelere karşı hepimizin birlikte hareket etmesi lazım. Kurumlar arasında son derece sıkı bir işbirliği gerektiriyor. Bu hususlarda sizlerin de hassasiyetini rica ederek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zamanında ele alıp, onların günlük yaşamında zor şartlarla karşılaşmaması için elimizden geleni yapmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Toplantıda sunum gerçekleştirilerek, kış şartlarında oluşabilecek kar yağışı, don, buzlanma, çığ gibi olumsuzluklara karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Ayrıca, vatandaşların kış mevsimini sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmesi için yapılacak çalışmalar da ele alındı. Toplantı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak kış aylarında oluşabilecek olumsuz durumların minimize edilmesine yönelik bir planın oluşturulmasına katkı sağladı.

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