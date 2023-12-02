Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin

Sağlık, Vitamin ve Enerji Deposu: 'Tahin' Tahin, 100 gramında 516 kalori sağlayarak enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yüzde 25 oranında protein ve demir içerir. Ayrıca 'B' grubu vitaminlerini bünyesinde barındırarak vücut için önemli bir destek sağlar. Uzun açlık süreleriyle mücadelede vücut direncini artırarak halsizlikle savaşmada etkili bir rol oynar.

Bilim, iftar ve sahur sofraları için öneriyor Batı, 'Türk Balı', 'Türk tatlısı' ve 'Türk helvası' gibi isimlerle anılan Tahin, sağlıklı, faydalı ve değerli bir besin kaynağı olarak bilim insanları tarafından da öneriliyor. Hakemli akademik yayınlarda Tahin'in iftar ve sahur öğünlerinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Adres:

Modernevler mahhallesi 102. cadde No:74/A

Telefon:

0246 500 37 00

WhatsApp:

Website:

www.eylulminel.com

Eylül Minel, kalitesi ve güvencesiyle üretilen Tahin, kalori, protein ve vitamin açısından zengin bir içerik sunar. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını zenginleştirmek isteyenler için ideal bir tercih olmaya devam ediyor. Sıcak Tahin, Modern Evler Mahallesi, 102. Cadde, No: 74/A adresinde tüketicilere sunuluyor.