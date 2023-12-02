

Asgari Ücret Tespit Komitesi İlk Toplantısını 11 Aralık'ta Gerçekleştirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin ilk toplantısının 11 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücret, Türkiye'de geniş bir kesimi ilgilendiren ve her yıl büyük bir önem taşıyan bir konudur. Isparta milletvekillerinin ve ilgili yetkililerin girişimleri ile Şarkikaraağaç ilçesinin Çiçekpınar geçişi BSK kaplamaya dönüştürülürken, bir yandan da asgari ücretin belirlenmesi süreci başlamış durumda.

Bakan Işıkhan, 2024 için bir ücret belirleneceğini ve bu konuda toplu bir uzlaşma sağlanması hedeflendiğini belirtti. Önceki yıllarda enflasyon artışları nedeniyle ara dönemlerde komisyonun tekrar toplandığına dikkat çekti. Bakan, bu yıl için ise ek bir ara artışa gerek olmadığını ifade etti. Ancak, genel enflasyonun Temmuz ayından bu yana yüzde 29,41'e ulaştığı ve Kasım-Aralık aylarıyla birlikte bu oranın yüzde 40'lara yaklaşabileceği öngörülüyor.

Komisyonun oluşturduğu çalışma usulü gereği, asgari ücret Aralık ayının ikinci yarısında belirleniyor. Tarafların taleplerini ve görüşlerini açıklamak üzere komisyonun ilk toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin başlangıç ücreti olmaktan çıkıp geçim ücreti haline geldiğine vurgu yaparak, enflasyon ve zamlar karşısında işçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Gelir vergisi dilimlerinde de düzenleme talep eden Atalay, özellikle düşük gelir gruplarının vergi yükünün hafifletilmesini istedi.

Asgari ücret, geniş bir kesimi etkileyen bir konu olduğu için toplu bir uzlaşma sağlanması önemlidir. İşçi ve işveren temsilcileri ile hükümet arasındaki görüşmelerde, hem çalışanların geçim koşulları hem de işverenlerin ekonomik durumu dikkate alınarak adil bir asgari ücret belirlenmesi beklenmektedir.



ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİLERİ

Yüzde 30 zam yapılırsa 14 bin 822 lira

Yüzde 40 zam olursa 15 bin 962 lira

Yüzde 55 yapılırsa işçinin cebine 17 bin 673 lira girecek.

