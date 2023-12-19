Asgari Ücrette Zam Pazarlığı Devam Ediyor! Türk-İş: Rakam Telaffuz Edilmedi

Asgari Ücret Tespit Komitesi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

İsparta'da düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin ikinci toplantısında taraflar arasında asgari ücrette yapılacak olan zam oranları üzerine pazarlıklar sürüyor. Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Türk-İş Başkanı Ramazan Ağar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir rakamın henüz konuşulmadığını belirtti.

Açıklama Detayları: İkinci toplantının ardından Türk-İş Başkanı Ramazan Ağar, toplantıda net bir rakamın konuşulmadığını ifade etti. Ağar, geçim şartlarının zorluğuna dikkat çekerek, asgari ücretle çalışanların ev kira, elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Büyükşehirlerde uygun fiyatlı ev bulmanın zorluğuna vurgu yapan Ağar, üçlü mutabakatla bu sorunun aşılacağını düşündüklerini belirtti.

Toplantıda herhangi bir rakamın belirlenmediğini, detaylı bir şekilde görüşmelerin devam edeceğini ifade eden Ağar, üçlü mutabakatla sorunların çözülebileceğine inandıklarını dile getirdi. Üçüncü toplantının tarihi henüz belli değilken, hükümetin kendi arasında görüşerek kendilerine bilgi vereceğini söyledi.



Olası Senaryolar:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Bu olası senaryolar, zam oranlarına göre asgari ücretin net ve brüt rakamlarını içermektedir.

Not: İlgili senaryolar, toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği bir aşamada belirlenmiş olup, resmi bir karar değildir.