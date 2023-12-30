Isparta Sanayi İşletmelerimiz Ziyaret Edildi

Yarattıkları katma değer ile ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunan sanayi işletmelerimiz, KOSGEB destekleriyle güçlerine güç katıyorlar. KOSGEB desteğiyle kimi işletme sıfırdan faaliyetlerine başlarken, kimi işletmemiz de büyüme yolunda önemli destekler alarak güçleniyor.Vali Aydın Baruş, Keçiborlu ilçesi sınırlarında faaliyetlerine devam eden KOSGEB destekli işletmeleri ziyaret ederek firma sahiplerinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.Vali Baruş sırasıyla kurutulmuş meyve üreten Naturek Kuru, iki uluslararası markasıyla kedi ve köpek takviye gıdası ile tıbbi aromatik bitki yağı üreten AYT Grup, izolasyonlu ve temperli cam ürünleri üreten Parlayan Cam, Kereste ve ahşap ürünler üreten Yükselen Kereste isimli firmaları ziyaret etti.