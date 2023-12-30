Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Önemli Operasyon

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara bir yenisini ekledi. 22 Aralık 2023 tarihinde Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda elde edilen bilgilere göre, (4.250) adet ecstasy uyuşturucu hap, (3.204) kullanımlık Sentetik Cannabinoid (Bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, (2) gram esrar, (1) adet 9 mm. tabanca ve (13) adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplamda (5) şüpheli şahıs belirlenerek, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Bu süreçte bir (1) şüpheli şahıs tutuklanarak adalet önüne çıkarılacak.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki operasyonel faaliyetlerine kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.