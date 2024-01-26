Isparta Pirimehmet Mahallesi'nde Devren Satılık İşyeri ve Eşya İlanı

Pirimehmet Mahallesi'nde, 1740 Sokak No:28B/B adresinde bulunan işyeri devren satılıktır. Ayrıca, işyerinde bulunan eşyalar tamamıyla veya tek tek satılacaktır. Detaylı bilgi ve görüşme için lütfen aşağıdaki irtibat telefonunu arayınız.+90 545 852 28 04Not: İlan metni üzerinden iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve işyerini yerinde inceleme fırsatı bulabilirsiniz.