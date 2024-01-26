Ayçiçek Yağında Gümrük Vergisi Oranlarında İndirim Yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir kararla, ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi amacıyla alındı.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi ve tüketicilerin ihtiyaçları değerlendirilerek, geçici tedbir niteliğinde tarife kontenjanı açıldı. Ayçiçeği tohumu için 100 bin ton, ham ayçiçek yağı için ise 250 bin tonla sınırlı olacak şekilde tarife kontenjanı belirlendi.

Gümrük vergisi oranlarına ilişkin olarak, belirlenen bu tarife kontenjanı miktarları için yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçek yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hayata geçirilen bu indirimler, ayçiçek yağı üreticilerini ve tüketicilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, tarife kontenjanının belirlenmiş miktarlar içinde sınırlı olması, piyasaların dengeli işlemesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.