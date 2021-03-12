İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı

İstiklal Marşı’mızın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma münasebetiyle Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda program düzenlendi. Programa Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Recep Özel, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.Isparta Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program; okul öğrencilerinden Mustafa Eryılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okul Müdür Vekili İsmail Yıldırım’ın ve Tarih Öğretmeni Mücahit Armağan’ın Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından ve edebi yaşantısından kesitlerle İstiklal Marşı’nı yazma safhasını anlatan konuşmalarıyla devam eden programda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi de yapıldı.Programda Isparta Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden; Emrullah Korkmaztürk, İstiklal Marşı’mızı okurken Musa Karademir ise Akif’in en güzel eserlerinden biri olan “Yeis” şiirini okudu.Ardından protokol üyeleri; İl Müftülüğü tarafından düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması ile Isparta Belediyesi’nin sanal ortamda düzenlediği İstiklal Marşı’mızı en güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Katılımcılar arasındaki bulunan Kıbrıs Gazisi torunu 1. sınıf öğrencisi Metin Ege Türkmen de İstiklal Marşı’mızı ezbere okuyarak katılımcılardan alkış aldı.