CHP'Lİ HALICI'DAN SEÇİM ÇIKIŞI 'PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANACAK'



31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçime iki gün kala CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı videolu bir mesaj yayınladı. Yoğun ve kapsamlı bir seçim süreci geçiren ve Isparta'da on binlerce insanla bir araya gelen Halıcı "31 Mart akşamından zaferlerle çıkacağımıza olan inancım tamdır. Seçim gecesi Isparta ittifakı kazanacak, Türkiye İttifakı kazanacak!" dedi.



Açıklamasında bütün Ispartalı yurttaşlara teşekkür eden CHP'li Milletvekili "Hemşerilerim başta olmak üzere partili, partisiz herkese bu süreçte vermiş oldukları desteklerden dolayı ve kocaman bir aile olduğumuzu gösterdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yalım Halıcı açıklamasında ayrıca şunları belirtti;



Başta Kadın ve Gençlerimiz olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partili emekçilerimize, büyük bir cesaret gösteren tüm Belediye Başkan Adaylarımıza, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Adaylarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep beraber çok büyük emek verdik. Seçim çalışmaları sürecinde Isparta'da binlerce km yol yaptık ve ter döktük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Halkçı Belediyecilik" anlayışını; Isparta'mızın her bir karış toprağında tekrar tekrar vurgulama fırsatı bulduk. Belediye Başkan Adaylarımız ile birlikte yeşerttiğimiz umutları hep birlikte büyüteceğiz.