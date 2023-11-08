ISPARTA’NIN ÜRETİM DOKUSUYLA UYUŞUYOR

Başkan Çelik Tarım ve hayvancılık fuarında konuştu;Isparta’da 18’incisi açılan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarının ilimizin üretim dokusuyla uyuştuğunu ifade eden ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik düzenlenen fuarı; ihracat, istihdam ve turizm alanlarında önemli rol oynayan tarım ve hayvancılık sektörünün bir paydaşı olarak gördüklerini söyledi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 18. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışında konuştu. Tarımsal faaliyetlerin Isparta açısından önemli bir yer tuttuğunu aktaran Başkan Çelik, kırsal turizmin önemine de vurgu yaptı.Başkan Çelik, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “18’inci kez kapılarını açan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve benzeri fuarlar hem şehrimizin hem de ülkemizin tarım sektöründeki gelişimine katkı sağlamaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fuarın; Isparta’mızın üretim dokusuyla uyuştuğunu ve kentin ihtiyaçlarına cevap verebildiğini görüyoruz. İlimizin ekonomik yapısı yoğunlukla tarım ve tarıma dayalı diğer sektörlere dayanıyor, istihdamda da önemli rol oynuyor. Ocak-Ekim döneminde tarımsal faaliyetlerimizin ihracatımıza katkısı yaklaşık 130 milyon dolardır. Bu rakam toplam ihracatımızın dörtte birine tekabül etmektedir. Yine tarım ve hayvancılık sektörünün istihdamdaki payı yaklaşık yüzde 50’dir.FUARI, TARIMSAL FAALİYETLERİN BİR PAYDAŞI OLARAK GÖRÜYORUZSon yıllarda gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelerde kırsal turizmin önemi giderek artıyor. Bugün Isparta’ya baktığımızda gül ve lavanta turizminde başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu ikiliye Uluborlu’da nisan ayı ortasında, sakura diye adlandırdığımız; çiçeklenmeye başlayan kiraz ağaçlarının sunduğu görsel şöleni de ekleyebiliriz. Kısacası tarım sektörü; ekonomi, istihdam ve turizm alanlarında kendini kanıtlamıştır. Daha ileriye götürmek de hepimizin görevidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tarım ve hayvancılık fuarını tüm bu bileşenlerin bir paydaşı olarak görüyoruz. Bu nedenle Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tür fuarların sayısının artması için üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarını ilimize kazandıran, düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Fuarın katılımcı firmalarımız için de önemli bir fırsat olduğuna inanıyor, bu vesile ile firmalarımızın ikili iş görüşmelerini yaparak, önemli işbirliği kurabilmelerini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.