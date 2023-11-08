Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Olayına İlişkin Açıklama

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşanmıştır. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda, araç yedek parça malzemeleri satan iş yerini 33.122 TL dolandıran G.H. isimli şahıs, 07 Kasım 2023 tarihinde yakalanmış ve adli mercilere sevk edilmiştir.Emniyet güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.