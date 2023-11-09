18. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Isparta'da Açıldı

Isparta Ticaret Borsası (ITB) tarafından düzenlenen 18. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, görkemli bir törenle resmi olarak açıldı. Fuar, 80 katılımcı firmayı ve 150 markayı ziyaretçilerini bekliyor. ITB Başkanı Hüdai Şahin, fuarın amacını "tarım ve hayvancılık sektörlerindeki tüm teknik ve teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin bu sektörü oluşturan en başta üreticilerimize, tüccarlarımıza, ihracatçılarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza ulaşmasını sağlamak" olarak açıkladı.

Fuarın açılış törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve çevre il ve ilçelerdeki oda ve borsa başkanları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Şahin açılış konuşmasında Isparta Ticaret Borsası'nın Tarımla Büyüyen Isparta hedefine odaklandığını ve tarım sektörüne katma değer sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıca, fuarın 4 gün boyunca 80 firma ve 150 markayı ağırlayacağını ve bilimsel söyleşilere ev sahipliği yaparak tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli bilgilerin paylaşılacağını vurguladı.

Fuarın açılış kurdelesi kesildikten sonra Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı. Bu önemli etkinlik, Isparta ve bölgesindeki tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Isparta Ticaret Borsası, tarım ve hayvancılık sektörünün ilerlemesi için çaba sarf ederken, fuar da bu amaç doğrultusunda önemli bir adımı temsil etmektedir.