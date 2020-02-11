BİR SORU BİR CEVAP

Dil alışkanlığıyla Allah, Kur’an ve din gibi kutsal değerlere küfretmek nikâha zarar verir mi?



İnançsızlık sebebiyle ya da dinî değerlere hakaret etmek amacıyla olmasa bile sırf ağız alışkanlığıyla dinden çıkmayı gerektiren sözleri söylemek büyük bir günahtır. Bununla birlikte bilinçli olmadan söylenen bu sözlerle dinden çıkılmayacağı için nikâh da bozulmaz. Çünkü burada maksat dinî değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değildir. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tevbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir.



AYET

“Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerini zi¬yana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır” (Mü’minun, 23/103)



HADİS

Abdullah (b. Mes’ûd)’dan (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Doğruluk, iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında ‘sıddîklar’ derecesine çıkar. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında ‘yalancı’ yazılır.”



DUA

“Allah’ım! Senden sıhhat, iffet, emanete riayet, güzel ahlâk ve takdire rıza niyaz ediyorum ”