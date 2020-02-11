“Basit Yaralama” suçundan 3 Yıl, 1 Ay, 15 Gün hapis cezası ile aranan R. Ü.

“Kilitlenmek Sureti İle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan B. Ç

“Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 3 Yıl hapis cezası ile aranan E. B.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 03.02.2020 ile 10.02.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 30 (Otuz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.