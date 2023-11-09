Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Körküler Köyü'nde Şahan Kardeşlere Yeni Ev Verdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çabaları sonucunda, Yalvaç İlçesi Körküler Köyü'nde zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Mevlüt ve Emin Şahan kardeşlerin evleri yeniden inşa edildi. Şahan kardeşlerin evleri, Isparta Belediyesi tarafından yapıldı ve anahtarları kendilerine teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan Şahan kardeşler, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yardımları için teşekkür etti.Isparta Belediyesi, hem merkezde hem de ilçelerde ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi veya doğal afetler nedeniyle evi zarar gören vatandaşlara yeni evler inşa edilerek teslim ediliyor. Aynı zamanda köylerden gelen taleplere de cevap veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ihtiyaç sahibi vatandaşları yeni evlerine kavuşturmayı sürdürüyor.Isparta Belediyesi son olarak, Yalvaç İlçesi Körküler Köyü'nde yaşayan ve evleri kullanılamayacak durumda olan Mevlüt Şahan (51) ve ağabeyi Emin Şahan (61) için birlikte yaşadıkları evi yeniden inşa ederek teslim etti. İl Özel İdaresi tarafından eski evlerinin yıkılmasının ardından, Şahan kardeşlere yeni bir ev kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı ve yeni evleri tamamlandı.Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ağabey Mevlüt Şahan, eski bir ahşap evde yaşadıklarını, evlerinin banyosunun dahi olmadığını ve bu koşullarda yaşamaya çalıştıklarını belirtti. Mevlüt Şahan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yardımlarıyla yeni bir ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Mahalle Muhtarı Soner Günay da eski evin koşullarını dile getirerek Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti ve yardım taleplerinin yanıt bulduğunu belirtti.