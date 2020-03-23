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Isparta kendi dezenfekte maddelerini ve maskelerini üretiyor!

Isparta kendi dezenfekte maddelerini ve maskelerini üretiyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 23.03.2020 14:15
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA’DAKİ SAĞLIK KURULUŞLARININ EL DEZENFEKTASYONU İHTİYACI SDÜ MÜKEMMELİYET MERKEZİ’NDEN

SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi, Isparta’daki sağlık kuruluşlarının el dezenfekten ihtiyacını karşılayacak kaliteli ve doğal hammaddeden el dezenfektanı üretti.
SDÜ Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr. Serdar Sezer, Isparta’daki sağlık kuruluşlarının el dezenfekte ihtiyacını üretecek ürün geliştirdiklerini açıkladı. Doç.Dr. Sezer, Son32’ye şu açıklamalarda bulundu:
“Kriz dönemlerinde tedariklerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte stratejik bir çalışma başlattık. El dezenfektesi.
Kendi dezenfektelerimizi daha kaliteli ham maddeler kullanarak yapabiliriz durumdayız. Hem kendi üniversitemizin hem de dışarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlk bir pilot deneme başladı. Kapasitelere bakıyor. Aylık ve haftalık ne kadar ihtiyaç olur diye. Yunus Emre hastanesi yürütüyor, bizim başhekimlik, Bunu SUDEM, Rektörlük, Başhekim ve hastaneler yapacağız. Kriz dönemlerinde yoğun talep oluyor. Doğal ürünler konsepti tabii bu konunun  dışında. Türkiye ve dünya virüsler karşı karşıya kalabiliyor. Doğal ürünlerin içinde bir çok birleşik var. Çok da etkili olabiliyor. Mevcut endüstriyi düşündüğümüzde doğal ürünlerden elde edilen ürünler kimyasal ürünlere göre ömrü daha uzun olacaktır. 4-5 senelik üründe yeni ürünler çıkabilir. Ürünün hızlı bir şekilde yerini alabilmesi zor. Doğal ürünler önemli. Merkezimizin altyapısı müsait. Değişik illerden üniversite hocaları ve sanayici bizlere başvurabilir. Yeter talep olsun.”

SDÜ'DE MASKE İMAL EDİLİYOR

Korona virüsü ile birlikte maske fiyatlarının artması ve maske sıkıntısı yaşanmaması için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Terzihanesinde, maske imalatına başlandı.

SDÜ Rektörü Profesör Dr İlker Çarıkçı Korona virüse karşı mücadelede etkin bir şekilde görev yaptıklarını söyledi.
SDÜ  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde triyaj uygulaması kapsamında öncelik sırasına göre poliklinik hizmeti verildiğini belirten Çarıkçı yataklı tedavi gören hastaların da sağlık hizmetinin aksatılmadan devam edeceğinin altını çizdi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı karaborsaya düşen bulunamayan tıbbi maske konusunda da kendi çözümlerini bulduklarını anlattı. Hastane bünyesindeki terzihane de maske imalatı yapıldığını bildiren Çarıkçı hastanenin kendi ihtiyaçlarını kendisi karşıladığına sözlerine ekledi.
 


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