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Bakan Gül açıkladı: Yargıda virüs önlemleri

Bakan Gül açıkladı: Yargıda virüs önlemleri
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada ''Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi'' dedi. Bakan Gül, noterliklerde de artık dönüşümlü hizmet verileceğini açıkladı.

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığındaki toplantı Saat 11.00’de başladı.Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. Kritik toplantının ardından Bakan Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül şunları söyledi;

CEZAEVLERİNDE VAKA GÖRÜLMEDİ
"Sağlık Bakanımız başta olmak üzere Bilim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Cezaevlerinde pozitif bir vaka yoktur. Tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Dışarı ile bağlantılı görevlilerimiz gerekli önlemleri almaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları endişelenmesin. 

İCRA VE HACİZLER 30 HAZİRANA KADAR ERTELENDİ
Denetimli serbestlik kapsamını askıya aldık. Telefon haklarını ve görüşme sürelerini birden ikiye çıkardık. Adliyelerde her türlü tedbir yerine getirilmektedir. Davalarla ilgili süreçler UYAP üzerinden yerine getirilmektedir. İcra ve haciz 30 Haziran'a kadar ertelenmiştir. 

ADLİYELERDE ESNEK ÇALIŞMA DÖNEMİ

Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Adliyelerde esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. Yayınlanan genelgeyle tüm idari izinler konusunda çalışmalar yine idari izin çerçevesinde yürütülmektedir. 
TEK-ÇİFT NOTERLİK
Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Lütfen acil olmayan noterlik işlemleri için gitmeyin. Noterliklere işlem yapmak üzere hayati işlem yoksa, yoğunlaştırmayalım."
 
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