Heryerde Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Isparta, 10 Aralık 2023Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri sokak çalışmaları sonucunda İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan 12 Yıl 5 Ay hapis cezası ile aranan O.Y. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. Aranan şahsın yakalanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, toplum güvenliği için bu tür çalışmaların sürekli bir şekilde devam edeceği vurgulandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların da işbirliği ve duyarlılık göstermesiyle birlikte, suçla mücadele konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.