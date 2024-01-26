Isparta, EMİTT Turizm ve Seyahat Fuarında Boy Gösterecek

6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) için hazırlıklar başladı. EMİTT, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla sektörün en büyük buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yılki fuara katılım için Isparta da yerini alacak.

27’incisi gerçekleştirilecek EMİTT Fuarı için Isparta'nın tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla hazırlık toplantısı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası temsilcileri bir araya gelerek, kentin turizm potansiyeli ve değerlerinin fuar kapsamında etkili bir şekilde tanıtılması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, fuarın ilin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, işbirliği ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Çelik, Ispartalıları, Isparta standına katılmaya ve şehrin turistik zenginliklerini keşfetmeye davet etti.

EMİTT Fuarı, Isparta'nın turistik potansiyelini geniş bir kitleye tanıtma ve yeni turist çekme konusunda önemli bir fırsat sunacak. Isparta standı, bölgede yaşayan hemşehrilerine, turizm alanında ilin sunduğu olanakları daha yakından keşfetme imkanı sağlayacak.