Havale İşlemlerinde Yeni Dönem!

: FAST İşlemleri İçin Üst Limit 50 Bin TL'ye Çıkarıldı



Merkez Bankası tarafından yapılan yeni düzenleme ile FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemlerinde üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklik, anında para göndermeyi sağlayan FAST Sistemi'nde daha büyük işlemlere olanak tanıyacak.

Yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2023 itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL olarak belirlendi. FAST Sistemi, kullanıcılara 7 gün 24 saat boyunca istenilen anda, istenilen kişiye ve kuruma EFT yapma imkanı sunuyor.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL'ye kadar işlem yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, "FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. 21 Aralık 2023 itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100.000 TL’ye kadar işlem yapılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

En son FAST limiti 14 Şubat 2023 tarihinde güncellenmişti.