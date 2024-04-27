Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Sonuçları

Isparta İşkur İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen 2024 yılı 2. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, ilimizin istihdam ve mesleki eğitim durumu ele alındı ve yeni kararlar ile yol haritası belirlendi.Toplantıya çevrim içi olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının önemini vurgulayarak katılımcılara önemli mesajlar verdi.Isparta Valisi Aydın BARUŞ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur BÜYÜKÇULCU, ITSO Başkanı Metin Çelik, Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Mehmet YÜCEDAĞ, üniversite temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sendika ve meslek odası temsilcileri katıldı.İŞKUR İl Müdürü Mustafa HÖKE, 2024 Yılı Ocak-Mart dönemi istihdam, işsizlik, mesleki eğitim kursları ve toplum yararına program verilerini katılımcılarla paylaştı. Verilere göre, Isparta'da kayıtlı işsizlerin %23'ü genç işsizlerden, %41'i ise 35 yaş üstü işsizlerden oluşmaktadır. Mart ayı itibarıyla açık iş sayısı 1.716 iken, bu dönemde 1.404 kişi işe yerleştirilmiştir.Özel sektörde devam eden İşbaşı Eğitim Programlarına 136 kişi katılmakta, 619 kişi ise Toplum Yararına Programlarla kamu kurumlarında çalışmaktadır.Ayrıca, İl Müdürü HÖKE, engelli ve eski hükümlü istihdam zorunluluğunu yerine getirmeyen işyerlerinden tahsil edilen idari para cezaları fonundan karşılanacak olan proje başvurularının başladığını ve uygun görülen projelere destek sağlanacağını duyurdu. Engellilere 400 bin TL'ye kadar, eski hükümlülere ise 300 bin TL'ye kadar destek sağlanacak ve başvurular 7 Haziran 2024'e kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.Toplantıda ayrıca, ilimizde eğitim veren liselerin mevcut durumu ve bu okullardaki öğrencilerin istihdam durumları da değerlendirildi.