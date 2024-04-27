Isparta'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçeye bağlı Aliköy Köyü'nde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında önemli bir adım attı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda (6) ayrı adreste çok sayıda malzeme ele geçirildi ve (5) şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Hırsızlık operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemelerin detaylarına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. Ancak jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, köyde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için önemli bir adım atılmış oldu.

Şüphelilerin adli süreci devam ederken, jandarma yetkilileri soruşturmanın detayları hakkında bilgi vermek için çalışmalarını sürdürüyor.